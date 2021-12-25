شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يُثير ثورة عمار حمدي فى الأهلى قبل الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازال عمار حمدي نجم وسط الأهلي لا يحصل على عدد مناسب من الفرص مع فريقه منذ عودته من الإعارة مطلع الموسم الجاري، في ظل اعتماد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الثلاثي عمرو السولية والمالي اليو ديانج وحمدي فتحي بشكل أساسي في معظم المباريات.

وجاءت إصابة عمرو السولية الطويلة لتفتح الباب أمام مشاركة عمار حمدي مع الأهلي، حيث أكد اللاعب للمقربين أنه في حالة عدم الحصول على فرصة اللعب حتى في غياب عمرو السولية فسيجدد وقتها طلبه بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوي القادم للحصول على فرص لعب مناسبة.

ويبدأ موسيماني في تجهيز عمار حمدي للمشاركة في مركز 8 بدلا من عمرو السولية باعتباره أبرز البدائل الجاهزة لتعويض غياب السولية واللعب في مركزه، لاسيما وأن اللاعب نال ثقة موسيماني ويرغب في منحه فرصة المشاركة في الفترة القادمة.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 6 / 5 بركلات الجزاء الترجيحية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.