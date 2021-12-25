شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط على كارتيرون للدفع بأبو جبل على حساب عواد أمام المحلة بسبب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بقدرات محمد عواد حارس مرمى فريقه، وأنه الأجدر بحراسة المرمى الأبيض خلال الفترة الحالية إلا أن المدرب الفرنسي تحدث معه أكثر من فرد في الجهاز المعاون على ضرورة الدفع بأبو جبل في مباراة فريقه أمام المحلة المقرر إقامتها اليوم السبت في بطولة الدوري العام، للحفاظ على حظوظه في التواجد في القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، في ظل تواجد اسمه بالقائمة المبدئية نظراً لإرسال القائمة منذ فترة طويلة، في الوقت الذي لا يتواجد اسم محمد عواد في القائمة.

وتحدث كارتيرون مع أبو جبل مؤكداً له أنه لم يحسم موقفه من الدفع به بشكل أساسي من عدمه في مباراة اليوم بعط طلب الحارس المشاركة لتعزيز موقفه في المنتخب الوطني، ويحل فريق غزل المحلة ضيفًا على الزمالك في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط، ويغيب عن الزمالك فى مواجهة غزل المحلة كلاً من طارق حامد وعمر السعيد بسبب الإيقاف بعد حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة المقاولون الأخيرة.