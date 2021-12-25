شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفتح السوبر الأفريقى أبواب البقاء فى الأهلى لطاهر محمد طاهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بدأ الحديث يفرض نفسه في النادي الأهلي على اللاعبين المُرشحين للرحيل عن الفريق، وتحدثت تقارير كثيرة الأيام الماضية عن إمكانية رحيل طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن المارد الأحمر بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى حتى جاءت مباراة السوبر الافريقى لتكون بمثابة تأشيرة بقاء اللاعب داخل جدران القلعة الحمراء وفتح صفحة جديدة مع المدرب الجنوب افريقى.

فلقد استطاع طاهر محمد طاهر خلال مشاركته في دقائق معدودة أمام الرجاء المغربي، بعد نزوله بديلاً قبل نهاية الشوط الثاني والمباراة في كأس السوبر الأفريقي، أن يكون أهم العناصر الحاسمة مع الفريق الأحمر، بعدما سجل هدفاً مميزاً ليتعادل للأهلي أمام الرجاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ويضمن وصول الفريق إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي فاز بها الأهلي بنتيجة 6/5، ليتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.

لم تتوقع جماهير الأهلي أن يكون طاهر هو صاحب الهدف الحاسم في اللقاء، بعدما كان اللاعب أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي في يناير المقبل لاسيما بعد الحرب التى تعرض لها من كثيريين عبر منصات السويشيال ميديا، بسبب عدما قناعة موسيماني بقدراته الفنية، ليرد طاهر على الجميع ويفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني للفريق والجماهير ، بعدما دون اسمه بحروف من ذهب في قلوب عشاق الأحمر.

ولعب طاهر محمد طاهر 46 مباراة مع الأهلى في جميع المسابقات، بواقع 25 مباراة في الدورى و14 في بطولات أفريقيا ومباراة في السوبر المصرى و3 مباريات في كأس مصر و3 في كأس العالم للأندية، سجل 7 أهداف "4 فى أفريقيا و3 في الدورى" وصنع 5 أهداف.