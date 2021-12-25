شكرا لقرائتكم خبر عن التنس يكشف عن حصاد 2021 .. مشاركة أوليمبية.. تنشيط السياحة وصعود الواعدين لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة اسماعيل الشافعى، عن تقرير بحصاده لعام 2021 والذى شهد نشاطا مكثفا للاتحاد فى جميع جوانب انشطته المختلفة من مشاركات وتنظيم بطولات دولية ومحلية ودورات تدريبية للحكام والمدربين.

وتضمن التقرير مشاركة التنس المصرى لأول مرة فى دورة الألعاب الأولمبية بعد تأهل الثنائى محمد صفوت وميار شريف إلى أولمبياد طوكيو 2020 وتقديم مستوى متميز للغاية اشاد به الجميع.

ونجح منتخب التنس للرجال فى التأهل الى المباراة الفاصلة للمجموعة الأفرواوربية الثانية لكأس ديفيز بعد الفوز بصدارة المجموعة الثالثة الأفريقية للبطولة التى استضافتها مصر بمشاركة 7 دول افريقية بملاعب سماش بينما فازت ساندرا سمير بلقب بطولة أفريقيا لفردى السيدات وتتويج المنتخب النسائى بلقب افريقيا للفرق والناشئ احمد ياسر بلقب افريقيا تحت 16 عاما ومنتخب الناشئات بلقب افريقيا تحت 18 عاما .

وتأهلت منتخبات الناشئين والناشئات 14 و16 عاما الى نهائيات كأس العالم عبر التصفيات الافريقية التى اقيمت فى مصر ونظمها اتحاد التنس وتمكن منتخب مصر تحت 14 عاما من الحصول على المركز الثامن لاول فى تاريخ الفراعنة .

وشهدت مصر خلال عام 2021 تنظيم عدد 38 بطولة من بطولات المستقبل الدولية للرجال والسيدات جوائز 30 دولار اسبوعيا بالمناصفة بين الرجال والسيدات ما بين القاهرة بملاعب نادى السليمانية الرياضى وشرم الشيخ بملاعب سوهو سكوير وهو ما اسهم بقوة فى تنشيط السياحة الرياضية وتحقيق الالاف من الليالى السياحية حيث توافد للمشاركة فيها اللاعبون من شتى انحاء العالم وذلك بخلاف 15 بطولة دولية للناشئين مختلفة المستوى ومثلها قبل التمهيدى و4 بطولات اتحاد افريقى تحت 14 عاما ناشئين وناشئات بجانب البطولة المغلقة .

وفى الجانب المحلى قام الاتحاد بتنظيم 11 مجمع ودورى الاندية للمراحل السنية 14 و16 و18 عاما وعمومى سيدات ورجال وبطولة مصر الاهلية . اما بالنسبة لتنظيم دورات التدريب الحكام والمدربين فقد قام اتحاد التنس بتنظيم دورات محلية للحكام الجدد بالاضافة الى دورة دولية للترقى بجانب مشاركة الحكم رامى غزالى فى ادارة مباريات التنس بدورة الالعاب الاوليمبية طوكيو 2020 والحكم هالة بدر فى دورة الالعاب الاوليمبية البارالمبية طوكيو 2020 ايضا .

وتم تنظيم عدد 6 ورش عمل ضمن برنامج تعليم وتطوير المدربين بالاضافة الى زيارات مدير التطوير والتخطيط بالاتحاد فرانك كوروا الى 14 ناديا من اندية الجمعية العمومية كمرحلة اولى من التواصل الفنى مع الاندية والاكاديميات .

وفى نهاية تقرير الحصاد قام مجلس ادارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى بتهنئة اعضاء اسرة التنس المصرى من اندية ولاعبين ولاعبات ومدربين وحكام واولياء امور واجهزة فنية وادارية وعمال صيانة الملاعب على التعاون الايجابى بين الجميع والذى نتج عنه ذلك الموسم المثمر للغاية برغم العمل فى ظل ظروف طبية صعبة للغاية يمر بها العالم كله .