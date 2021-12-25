شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل بتروسبورت استعدادًا لمواجهة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى ستاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة انبي في اللقاء المؤجل بين الفريقين بالدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على انبي في الثالثة من مساء اليوم بلقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري على ملعب بتروسبورت.