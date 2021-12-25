شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل بتروسبورت استعدادًا لمواجهة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى ستاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة انبي في اللقاء المؤجل بين الفريقين بالدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على انبي في الثالثة من مساء اليوم بلقاء مؤجل من الجولة السادسة للدوري على ملعب بتروسبورت.
ويحتل إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.
وتضم قائمة بيراميدز للمباراة كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة - محمد حمدى
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: ناصر منسي - محمود وادي - دودو الجباس
وشهدت القائمة استبعاد كلا من وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف من مواجهة الفريق البترولي.