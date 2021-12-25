شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: بما يرضى الله مباراة المصرى وفاركو يجب أن يتم إعادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولي السابق سمير عثمان، أن مباراة فاركو والمصري، يجب إعادتها لأن الفريق البورسعيدي أكمل اللعب كامل العدد.

وكانت مباراة فاركو والمصري شهدت جدلا تحكيميا كبيرًا بعد مشاركة أحمد شوشة بدلا من أحمد حمودي رغم تعرض الأخير للطرد قبل إجراء التغيير.

وقال سمير عثمان في تصريحات تليفزيونية، إن فريق المصري يجب أن يخوض باقي المباراة ناقص العدد بعد طرد أحمد حمودي، ولكنه أكمل اللقاء كامل العدد.

وتابع تصريحاته قائلا: "بشأن ما تردد بأن حمودي تلفظ بلفظ خارج خلال تغيره، لو هذا كان حدث فعقوبته الطرد المباشر وليس إنذار ثاني".

وأكد أن الأمر في يد اتحاد الكرة ولا أعلم ما الذي كتب في تقرير المباراة، ولكن رأيي بما يرضي الله هو إعادة اللقاء.