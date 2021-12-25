شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أوجستي يرفض تعاقد سلة الأهلي مع والتر هودج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة كبيرة كشف مصدر داخل النادي الأهلي سبب تأخر إدارة ناديه في التعاقد مع والتر هودج نجم سلة الزمالك السابق والذي كان على رادار الإدارة الحمراء طوال الفترة الماضية وبالتحديد منذ رحيله عن الزمالك، وأكد المصدر أن سبب تأخر التعاقد مع والتر هودج هو تحفظ أوجستي بوش المدير الفني لسلة الأهلى على التعاقد معه رغم أنه كان أحد أهم نجومه عندما كان مدرباً لسلة الزمالك.

وتحدث والتر هودج في وقت سابق عن حقيقة توقعيه للأهلى وإمكانية عودته للقلعة البيضاء مرة أخرى، قائلا: "أعلم أن الكثيرين فى مصر ينتظرون عودتى للقاهرة مرة أخرى، ولكننى لم أقرر حتى الآن متى سأعود إلى القاهرة، حفل زفافى فى شهر فبراير وأركز فى هذا الأمر أيضًا".

وأضاف والتر هودج: "لدى عروض من أندية كثيرة منها الزمالك والبحرين ودول كثيرة، ولكن لا توجد هناك مفاوضات حالية مع النادى الأهلى كما تردد".

وواصل هودج: "الجميع يتحدث معى عن وجود مفاوضات بينى وبين الأهلى ولكن هذا ليس صحيحا، لا يوجد تواصل بينى وبين أحد فى الأهلى، وعن المفاضلة بين الأهلى والزمالك، قال هودج: "مفيش عروض رسمية من الأهلى إنى أقدر أقول أنى رايح ولا لأ، بأكد أن مفيش عروض من الأهلى ..أناعاوز فلوس، لو الفلوس بتاعتى هاخدها ممكن ألعب فى أى مكان، أهلى أو زمالك أو غيره، ده شغل ومش مهم هلعب فى أى ناد".