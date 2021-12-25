شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: معسكر منتخب مصر لأمم أفريقيا ينطلق 1 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أن معسكر منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش سينطلق فى الأول من يناير المقبل، استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أنه رغم ارسال خطابات للأندية واللاعبين تفيد بانطلاق المعسكر يوم 30 ديسمبر الجارى، إلا أن كيروش حدد الأول من يناير لانطلاق المعسكر.

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد

خط الدفاع: أيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء وأحمد حجازى وعمر كمال عبد الواحد ومحمود الونش ومحمد هاني وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو وأكرم توفيق وعبد الله السعيد وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وإبراهيم عادل ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه ومهند لاشين وأحمد رفعت وعمر مرموش ومحمد صلاح ومحمد النني ومصطفى فتحي

خط الهجوم: مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي ومحمد شريف وأحمد حسن كوكا.