شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن ودية استعدادا لمباريات كأس الرابطة بعد تأجيل لقاء فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تنظيم مباراة ودية خلال هذا الأسبوع ،وذلك بناءا على طلب من الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون”.

جاء ذلك ،فى أعقاب بيان لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل منافسات مسابقة الدورى خلال الفترة من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية ، حيث وصلت تأكيدات من الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق اعتبارا من اليوم الاستعداد بشكل جدى لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كافة الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.