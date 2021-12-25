الدوري الإنجليزي .. ما هو موعد مباراة أرسنال ونوريتش سيتي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق أرسنال الإنجليزي مع مضيفه نوريتش سيتي ضمن مباريات البوكسينج داي، التي تندرج تحت الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحل أرسنال رابعاً في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" برصيد 32 نقطة، مقابل 10 نقاط فقط لنوريتش سيتي الأخير.

تقام مباراة نوريتش سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في الخامسة مساء الأحد 19 ديسمبر/ كانون الأول بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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تستحوذ قنوات بي إن سبورتس على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة نوريتش سيتي وأرسنال عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

وسيتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة التعليق على مواجهة العملاق اللندني مع متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فريق أرسنال

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 44 نقطة

ليفربول - 41 نقطة

تشيلسي - 38 نقطة

أرسنال - 32 نقطة

وست هام - 28 نقطة

مانشستر يونايتد - 27 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف