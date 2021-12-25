تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستعد مانشستر سيتي لخوض آخر مبارياته في الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج، وذلك أمام ليستر سيتي بملعب الاتحاد.



ويستقبل مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ19 من البريميرليج، طمعا في تحقيق الفوز من أجل مواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يدخل الفريق السماوي المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن ليفربول أقرب ملاحقيه.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بملعب الاتحاد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق النقل الحصري لمباريات البريميرليج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

مانشستر سيتي - 44 نقطة

ليفربول - 41 نقطة

تشيلسي - 38 نقطة

أرسنال - 32 نقطة

وست هام يونايتد - 28 نقطة

مانشستر يونايتد - 27 نقطة

توتنهام - 26 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف