مصدر لمصراوي: فراس شواط ضمن لاعبين يرغب الإسماعيلي ضمهم في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أفاد مصدر بدخول لاعب فريق الصفاقسي التونسي فراس شواط دائرة اهتمام نادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن مسؤولي الإسماعيلي يرغبون في التعاقد مع اللاعب الذي ينشط في مركز المهاجم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي قد أعدت قائمة من اللاعبين الذين تريد تدعيم صفوف الفريق بهم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين .ش