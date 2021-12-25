عامر حسين يوضح سبب تأجيل مباريات من الجولة 8.. ومواعيد كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، إن هناك دول كانت تُطالب الاتحاد الدولي والأفريقي بتأجيل استدعاء اللاعبين حتى يوم 3 يناير.

وأضاف حسين، خلال مداخلة ببرنامج الريمونتادا على قناة المحور:"كان لدينا آمل في خوض الجولة 8 كاملة بالدوري ولكن للأسف لم يأت ردودًا لهذه الدول والالتزام بالأجندة الدولية التي تبدأ 27 ديسمبر وعلى سبيل المثال نادي سموحة قال إن منتخب السودان قد استدعى مواطنه المحترف بصفوفه طاهر الطاهر وسيُسافر فالتزمنا باللائحة التي تنص على 14 يومًا قبل أول مباراة من البطولة حتى لا ندخل في قلق مع الأندية لذا أخذنا قرارًا بالالتزام باللوائح".

وتابع رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية:"كأس الرابطة كانت من المفترض أن تُقام خلال بطولة أمم أفريقيا وننهيها وقت البطولة وكنا سنتسفيد من الـ 40 يومًا ولكن الزمالك كان قد حصل على موافقة بمعسكر في الإمارات خلال الفترة من 1 حتى 9 يناير والأهلي لديه كأس العالم للأندية يوم 5 يناير وسيُسافر يوم 31 ديسمبر الجاري وبالتالي الفرصة لدي من بعد يوم 9 حتى يوم 30 يناير".

وأتم عامر حسين تصريحاته بقوله:"حساباتي أن نخوض النهائي وقبل النهائي لكأس الرابطة في أجندة شهر يونيو ونلعب 5مباريات من يوم 12 يناير؛ فأحاول أبعد عن مباراة الافتتاح لكأس أمم أفريقيا يوم 9 ومباريات مصر في أمم أفريقيا ونبدأها يوم 12 و 13 و14 كل مجموعة يوم ونقف عند يوم 30 ثم نلعب النهائي وقبل النهائي في فترة الأجندة الدولية من 1 يونيو حتى منتصف الشهر ذاته".

وكانت لجنة المسابقات برابطة الأندية، قد أعلنت إيقاف النسخة الجارية من بطولة الدوري العام القسم الأول اعتبارًا من يوم 27 ديسمبر 2021 حتى يوم 6 فبراير 2022 طبقًا للأجندة الدولية.

وأكد رئيس دولة الكاميرون، بول بيا، في وقت سابق، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في بلاده بموعدها المحدد مسبقا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

يُذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة الرابعة بالنسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا بجانب منتخبات: السودان، نيجيريا وغينيا بيساو.