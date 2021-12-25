"عودة الدوليين".. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ويتسلح الزمالك أمام المحلة باكتمال لاعبيه الدوليين بعد حصولهم على فترة راحة عقب فراغهم من المشاركة بالنسخة المنصرمة من بطولة كأس العرب.

ويفاضل المدرب الفرنسي بين إسلام جابر ومحمود عبد العزيز ليجاور إمام عاشور في وسط الملعب، لتعويض غياب طارق حامد الذي يغيب عن المباراة للإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مواجهة غزل المحلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، حازم إمام.

خط الوسط: إسلام جابر أو محمود عبد العزيز، إمام عاشور.

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.