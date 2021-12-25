ماني: أنا أسرع من صلاح.. ولكنه الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن زميله محمد صلاح لاعب الفريق، يعتبر أفضل لاعب في العالم، مشيراً إلى أنه أسرع من زميله المصري.

وقال ماني في تصريحات صحفية: "صلاح الأفضل في العالم؟.. هل يمكنك أن تقول لي لاعب أفضل منه في الوقت الحالي؟.

وأضاف: "كل أسبوع هو يثبت أنه الأفضل في الملعب، لا يمكنك الاختلاف على ذلك الأمر، هو أفضل لاعب في العالم، صلاح دائماً يسجل لنا، نحن محظوظون لوجوده في فريقنا".

وبسؤاله عن الأسرع بينه وبين صلاح، رد ماني ضاحكاً: "في المسافات القصيرة أنا أسرع، وفي المسافات الطولية أنا أسرع أيضاً".