فاركو يُعلق على تفعيل بند شراء محمد صبحي من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث مدير الكرة بفريق فاركو، عاطف حنفي، عن بند تفعيل شراء حارس مرمى الزمالك، محمد صبحي نهائيًا من ناديه.

وقال حنفي، خلال مداخلة ببرنامج "الريمونتادا"، على قناة المحور:"محمد صبحي إعارة بنية البيع مقابل 5 مليون جنيه بجانب 20 مليون جنيه عند تفعيل بند الشراء بالعقد قبل نهاية الدوري بأسبوع ويترك أمر تفعيل بند الشراء لمجلس الإدارة إذا أراد".

وأتم مدير الكرة بفريق فاركو تصريحاته بقوله:"صبحي نفسيًا يشعر بالراحة ويؤدي بشكل جيد وهو حارس كبير ويركز ولديه طموح كبير جدًا ومن الحراس التي لديها مستقبل في مصر".

وكان فاركو قد أعلن منتصف شهر سبتمبر الماضي تعاقده مع محمد صبحي قادمًا من صفوف الزمالك على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

يُذكر أن صبحي قد شارك الموسم الماضي 2020/2021 على سبيل الإعارة من الزمالك لصفوف الاتحاد السكندري.