شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق غزل المحلة ضيفًا على الزمالك في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

ويغيب عن الزمالك فى مواجهة غزل المحلة كلاً من طارق حامد وعمر السعيد بسبب الإيقاف بعد حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة فى مواجهة المقاولون الأخيرة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع كلاً من.. محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح

فى الوسط.. مام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو

فى الهجوم.. سيف الجزيري الجزيرى