شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة وليفربول وآرسنال يتحملون تكلفة استقدام صلاح والننى بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق اتحاد الكرة، مع ناديى ليفربول وآرسنال الانجليزيين على توفير طائرة خاصة لاستقدام الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى إلى القاهرة يوم 3 يناير المقبل استعدادا لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا، على أن يتحمل الأطراف الثلاثة تكلفة الطائرة الخاصة.

وينضم محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، لمعسكر منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون يوم 3 يناير المقبل، بعد الاتفاق الذى تم بين اتحاد الكرة والناديين.

ومن المقرر أن يصل الثنائى إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، للانضمام للمعسكر المقبل، بينما ينضم باقى اللاعبين المحترفين لمنتخب مصر يوم 1 يناير المقبل، وهم مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان.

ويعود كارلوس كيروش من البرتغال يوم 28 ديسمبر الجارى بعد قضاء إجازة الكريسماس، على أن ينطلق المعسكر يوم 30 ديسمبر استعدادا للكان.

على صعيد متصل استبعد كارلوس كيروش من القائمة المبدئية لأمم أفريقيا كلاً من طارق حامد وأحمد فتحى وعمر جابر لاعبى الزمالك وبيراميدز.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة فى أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهى قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعباً.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.