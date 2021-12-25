شكرا لقرائتكم خبر عن بشير عبد الصمد يكشف أسباب معاناة الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلى الأسبق والمشرف بقطاع الناشئين أن خط دفاع الفريق الاصفر لايحتاج للتدعيم بلاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال بشير عبد الصمد :" الإسماعيلي يعانى من عقم تهديفى والإخفاق فى ترجمة الفرص المتاحة لأهداف، وهذا السبب الرئيسى فى تراجع ترتيب الفريق الآن".

ويضيف:" إحراز الأهداف يؤثر على لاعبى أى فريق على الصعيد النفسي وعندما كان الفريق يحرز هدف ترتفع الروح المعنوية لدى اللاعبين"

وأكمل :" رسالتى لمجلس الإدارة أن الفريق حاليا فى حاجة لتدعيم خط الهجوم بشكل كبير من خلال المحترفين الأجانب القادرين على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص".

وتابع :" الدفاع لا يحتاج للتدعيم بلاعبين أجانب وحراسة المرمى ليست أيضا بحاجة للتدعيم الآن ولكن الأهم حاليا هو دعم خط الهجوم وأرى أنه لابد من وضع عقوبات على اللاعبين فى حالة الهزيمة فى أى مباراة قادمة".

ويضيف :"رسالتى للاعبين أن الإسماعيلى فريق عريق ويستحق بذل جهد أكبر وأى نتيجة سلبية قادمة ستصعب الوضع بشكل كبير".

وأكمل :" أقول للجماهير كنتم دائما مساندين وداعمين للفريق فى الأوقات الصعبة وفى أوقات التتويج بالبطولات والنادى الآن يمر بأصعب فترة في تاريخه ويحتاج لمزيد من المؤازرة والدعم للخروج من نفق غياب الإنتصارات".

ويسترسل:" قطاع الناشئين ليس كما كان الحال قبل عشرة سنوات وذلك بسبب ظهور أندية الشركات التى أصبحت يفضلها اللاعبين عن الأندية الآخرى بسبب عامل الماديات".

قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية تأجيل مباريات مسابقة الدورى اعتبارا من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية.

وبذلك يتم إرجاء مباراة الإسماعيلى أمام فيوتشر والتى كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فى ثامن جولات المسابقة.

جاء ذلك بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.

فى ذات السياق ، يعقد الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى “خوان براون ” اجتماعا لوضع برنامج اعداد جديد للفريق خلال فترة توقف الدورى.