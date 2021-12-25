شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر اللاعبين من نشوة أفراح السوبر الأفريقى قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على الاجتماع بلاعبيه فى بداية الاستعداد لمواجهة فيوتشر المقرر لها مساء غدا الأحد، على ستاد الأهلى والسلام، حيث حذر موسيمانى لاعبيه من خطورة استمرار أفراح التتويج بكأس السوبر الافريقى، مشدداً على ضرورة نسيان المباراة والتتويج باللقب للتركيز على مباراة فيوتشر لحصد نقاطها الثلاث لمواصلة التربع على عرش صدارة أندية الدوري قبل توقف المسابقة بسبب كأس الأمم الأفريقية.

نجح الأهلى فى الوصول إلى 6 انتصارات متتالية بالدورى متفوقا على مباريات الموسم الماضى بأكملها، حيث لم يصل الفريق إلى أكثر من 4 انتصارات متتالية، ما أدى إلى فقدانه اللقب فى آخر الموسم لصالح الزمالك، ويتصدر الأهلى جدول الدورى بالعلامة الكاملة بعدما حقق 18 نقطة من ستة مباريات مسجلا 18 هدفا وتلقت شباكه ستة أهداف.

سجل لاعبو الأهلى حتى الآن 18 هدفا فى 6 مباريات، وهو أعلى معدل تهديفى لأى فريق فى بطولة الدورى، واستقبلت شباك الأحمر فى 6 أهداف فى 6 مباريات وهو ثانى أقل أهداف تسكن شباك أى فريق فى الدورى بعد بيراميدز الذى استقبل 4 أهداف فقط وبيراميدز الذى استقبل 4 أهداف.

ويتصدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو قائمة هدافى الأهلى والدورى بشكل عام برصيد 5 أهداف بالتساوى مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذى سجل نفس العدد من الأهداف، لكن جميعها من ركلات جزاء ويحل التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى ثالثاً برصيد 4 أهداف.

وعلى صعيد "مستر اسيست" يتربع محمد مجدى أفشة نجم الأهلى على قائمة أكثر لاعبى الدورى صنعاً للأهداف برصيد 4 تمريرات سحرية.

ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم ،السبت، استعداداً لمباراة فيوتشر المقرر لها مساء غداً في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز ، ويفقد الأهلي في مباراة الغد عمرو السولية الذي تعرض للإصابة في السمانة قبل مباراة السوبر الأفريقي التي أقيمت الأربعاء الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة والتي فاز فيها الأهلي 6/5 بركلات الجزاء الترجيحية .

ومن المتوقع أن يغيب السولية عن الملاعب فترة تتراوح بين ثلاثة أو أربعة أسابيع وفي حالة ضم اللاعب لأمم أفريقيا سيغيب عن المباراة الأولى للمنتخب الوطني الأول أمام نيجيريا وقد يلعب المباراة الثانية.