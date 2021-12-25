شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يهزم المحلة بثلاثية نظيفة فى آخر مواجهة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الزمالك، نظيره غزل المحلة ، في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث نادي الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالبطولة المحلية رافضاً فقد المزيد من النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة التي يحملها عن الموسم الماضي، بينما يسعى المحلة لمواصلة عروضه القوية منذ بداية الموسم الجاري.

وشهدت أخر مواجهة جمعت الفريقين بالدور الثاني من عمر مسابقة دوري الموسم الماضي، فوزاً غريضاً لأبناء القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة على غزل المحلة، سجلها أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى، بينما كانت مباراة الدور الأول قد شهدت مفاجأة كبيرة بفوز غزل المحلة على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

وضم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك 21 لاعباً استعداداً للقاء المرتقب، وهم: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد، وفي خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويفتقد الزمالك لخدمات 4 لاعبين في مباراة غزل المحلة ، وعلى رأسهم لاعب الوسط طارق حامد، وذلك بداعي الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد المقاولون العرب، كما يغيب عمر السعيد أيضاً لعقوبة الإيقاف، ويستمر غياب الظهير الأيسر محمد عبدالشافي بسبب الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وكذلك سيغيب يوسف أوباما مجدداً عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد - محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح - إمام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري الجزيرى".

على الجانب الآخر، ضم محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة كل من، محمود رضا، عمرو شعبان (لحراسة المرمى)، محمد فتح الله، خالد سامي، يحيي حامد، سيد الشبراوى، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، بازوكا (لخط الدفاع)، إبراهيم صلاح، هشام عادل بلحة، أشرف سيد، أحمد الشيخ، إبراهيم كونيه، أحمد عفيفي، باولن فوافى، حميد ماو، أحمد النادري(للوسط)،أحمد غنيم، عبده يحيي، ماليك توريه، عبد الرحمن عاطف (للهجوم).

ويغيب عن القائمة خالد الإخميمي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأكد عودة على أهمية الخروج ولو بنقطة ثمينة أمام الزمالك لتكون حافز معنوي للاعبين في المباريات المقبلة.