شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد المصارعة يعقد أول اجتماعاته اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد المصارعة اجتماعا، اليوم السبت ، كأول اجتماعات المجلس بعد اعتماد نتيجة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد رسميا من اللجنة الأولمبية.

وأقيمت انتخابات المصارعة نهاية الشهر الماضى، وتم استعجال اللجنة الأولمبية، لاعتماد النتيجة ليتم البدء رسميا فى مجلس الإدارة، خاصة أن أى قرار سيتم اتخاذه يعد باطلا ما لم يتم اعتماد الانتخابات.

ووافق الاتحاد المتوسطى للمصارعة، على طلب نظيره المصرى، باستضافة منافسات بطولة البحر المتوسط المقرر إقامتها فى الفترة من 25 إلى 27 مارس المقبل.

كان اتحاد المصارعة قد تقدم بطلب إلى نظيره المتوسطى، لإستضافة منافسات بطولة البحر المتوسط، بجانب تقدم صربيا بنفس الطلب، إلا أن مسئولى الاتحاد المتوسطى وافقوا على الملف الذى تقدم به الجانب المصرى.