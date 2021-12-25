فيروس كورونا يتراجع إلى الخلف في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني خلال الأيام الأخيرة لتنحصر العدوى في لاعبين اثنين فقط.



وأعلن نادي ريال مدريد تعافي حارسه الأوكراني أندري لونين من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة مسحته سلبية (الجمعة)، لينضم لقائمة المتعافين في الفريق.

وانضم لونين بذلك إلى قائمة المتعافين من كورونا في ريال مدريد، والتي ضمت البرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي رودريجو والنمساوي ديفيد ألابا ووالويلزي جاريث بيل، والإيطالي ديفيد أنشيلوتي ابن ومساعد كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وانحصرت قائمة المصابين بكورونا داخل النادي الملكي في الوقت الحالي، لتضم الإسبانيين ماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون فقط، بينما تضم قائمة الإصابات البدنية إلى جوارهما مواطنيهما داني كارباخال وداني سيبايوس.

يذكر أن عدوى كورونا تفشت في ريال مدريد منذ الإثنين الماضي وشملت العديد من لاعبي فريق كرة السلة أيضا، وحرمت فريق كرة القدم من عدد كبير من لاعبيه خلال مباراة أتليتك بلباو الأخيرة في الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي 2-1.