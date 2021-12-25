موعد مباراة الزمالك والمحلة اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره غزل المحلة، في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض يدخل الموسم الجديد، حاملا للقب، ويريد الدفاع عنه.

وكان الأبيض قد فاز في الجولة السابعة من المسابقة على المقاولون 2-1.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ16 نقطة، فيما يأتي المحلة في المركز الـ6 برصيد 10 نقاط.

تشكيل الزمالك:

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

فى حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة – الونش – محمود علاء – حازم امام

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORT1 بشكل حصري.