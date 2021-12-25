شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادي متحدثا رسميا لفريق الكرة في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين مدحت عبد الهادي المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، متحدثا رسميا باسم الفريق في وسائل الإعلام، وذلك في إطار سياسة إدارة النادي في إعادة ترتيب أوراق فريق الكرة وفرض نظام ثابت داخل الجهاز الفني.

ورفض مجلس إدارة النادي تعيين متحدثا رسميا للفريق من داخل إدارة النادي، وفضل أن يكون من داخل الجهاز الفني حتى يتمكن من الحديث عن فريق الكرة بالصورة الأمثل للحد من التصريحات التي من شأنها التأثير سلبيا على الفريق.

من ناحية أخرى حذر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من انطلاقات وسرعات الخط الأمامى لفريق غزل المحلة قبل المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وشدد كارتيرون على اللاعبين بتضرورة توخى الحذر من سرعات لاعبى المحلة فى الخط الأمامى ومهارات بعضهم مثل باولون فوافى وعبده يحيى، مؤكدًا على ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة حتى لا يكلف الأمر استقبال الزمالك هدف قد يؤثر على سير اللقاء.

وتٌعد مباراة اليوم هى المواجهة الـ 94 فى تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدورى، حيث سبق وألتقى الزمالك مع المحلة فى 93 مباراة، حقق الأبيض الفوز فى 57 مباراة، وتغلب المحلة فى 12 مواجهة ، بينما حسم التعادل 25 لقاء بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 143 هدف فى شباك المحلة، مقابل 50 للمحلة، ويٌعد حسن شحاتة هداف الزمالك فى مواجهات الفريقين برصيد 8 أهداف، ومحمود المشاقى للمحلة 7 أهداف للمحلة.

أكبر فوز حققه الزمالك على المحلة لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 6/1، وتكرر مرتين، الأولى فى الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز موسم 1957 / 1958.

وجاء الفوز الثانى موسم 2011 / 2012 فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية حيث أحرز سداسية الزمالك وقتها كل من: محمود فتح الله وعمرو زكى "هدفين" وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو من "ضربة جزاء"، وحسين حمدى.

أخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت أغسطس الماضى، وأنتهت بفوز الأبيض بثلاثية نظيفة دون رد، سجل الأهداف أحمد زيزو وسيف الجزيري وأشرف بن شرقى.