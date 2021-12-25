شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق وعمر كمال يقودان الجبهة اليمنى فى القائمة النهائية لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حجز الثنائى أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد مقعديهما فى القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل.
ونال عمر كمال عبد الواحد إعجاب جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش فى بطولة كأس العرب، ليستقر على ضمه فى القائمة النهائية بجانب أكرم توفيق لاعب الأهلى.
حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد فوزى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد
خط الدفاع: أيمن أشرف وأحمد أبو الفتوح ومحمود علاء وأحمد حجازى وعمر كمال عبد الواحد ومحمود الونش ومحمد هاني وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود
خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ونبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو وأكرم توفيق وعبد الله السعيد وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وإبراهيم عادل ورمضان صبحى ومحمود تريزيجيه ومهند لاشين وأحمد رفعت وعمر مرموش ومحمد صلاح ومحمد النني ومصطفى فتحي
خط الهجوم: مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان ومروان حمدي ومحمد شريف وأحمد حسن كوكا.