أكرم توفيق وعمر كمال يقودان الجبهة اليمنى فى القائمة النهائية لأمم أفريقيا

ونال عمر كمال عبد الواحد إعجاب جهاز منتخب مصر بقيادة كيروش فى بطولة كأس العرب، ليستقر على ضمه فى القائمة النهائية بجانب أكرم توفيق لاعب الأهلى.

القاهرة - سامية سيد - حجز الثنائى أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد مقعديهما فى القائمة النهائية لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون التى تنطلق يوم 9 يناير المقبل.

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مروان الهواري

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