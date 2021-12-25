شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد عبد القادر.. فى مهمة استعادة "زمن الموهوبين" بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، حضوره على الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، ليمنحه الفرصة للمشاركة، ويثبت اللاعب الشاب أنه على قدر المسؤولية ويلعب دون رهبة ليقدم عروضاً كروية ممتعة، ويخطف أنظار الجماهير بعد نزوله بديلا في مباراة كأس السوبر الأفريقي والذي توج به الأهلي مؤخرا، عقب الفوز على الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6/5.

ورغم نزوله بديلا فرض عبد القادر شخصيته خلال اللقاء وكانت نقطة تحول هامة في الأداء الهجومي للأحمر، كما سدد بنجاح وثقة واحدة من ركلات الجزاء التي سجلها لاعبو الفريق الأحمر قبل التتويج باللقب الثامن في تاريخه بالسوبر الأفريقي.

ومحلياً سجل عبد القادر هدفاً مميزاً مع الأهلى فى شباك الإسماعيلى، ليضع بصمته على رباعية الأهلي في شباك الدراويش بالجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى العام.

أحمد عبد القادر العائد فى الموسم الجارى إلى القلعة الحمراء، قدم موسماً مميزاً مع سموحة بالدورى الماضى عندما كان معاراً إلى الفريق السكندرى، وذلك بعدما أظهر مهارته فى قيادة الجبهة الهجومية لسموحة محققاً أرقاماً مميزة جعلته أول المرشحين للعودة إلى الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الجارى.

وشارك أحمد عبد القادر في 27 مباراة مع سموحة خلال الموسم الماضى، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ليضع بصمته على 13 هدفاً سجلها فريق سموحة خلال هذا الموسم.

وخاض عبد القادر تجربة احترافية قصيرة في سبورتنج براجا قبل أن ينضم للنادى الأهلى في بداية الموسم الجارى، حيث أعاره الفريق الأحمر إلى سموحة بهدف إثقال موهبته واكتسابه للخبرات قبل عودته إلى الأهلى من جديد، أحمد عبد القادر من موالي 23 مايو 1999، وتبلغ قيمته التسويقية في الوقت الحالي 200 ألف يورو.