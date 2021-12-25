شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحتفل بالسنة الجديدة: أتمنى لكم عاما يجلب السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالسنة الجديدة، حيث كتب عبر حسابه على توتير: أتمنى لكم جميعا عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة قد تجلب لك روح عيد الميلاد الأمل والحب والسعادة لك ولعائلتك



موسيمانى

على جانب آخر، أخطر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مسئولي ناديه بموافقته على بيع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق المعار لمالاتيا سبور التركى بشكل نهائي.

وكان مسئولي الأهلى قد استطلعوا رأي المدرب الجنوب أفريقى في مصير اللاعب في ظل وجود رغبة من ناديه التركى في تحويل الإعارة لبيع نهائي قبل أن يقرر موسيمانى اخطارهم بالموافقة في ظل رغبته في عدم عودة بواليا لصفوف المارد الأحمر لاسيما بعد نجاح الصفقات الجديدة في حجز أماكن بالتشكيلة الأساسية للأهلى.

ووضع مسئولو النادي الأهلي بندا يمنح مالاتيا سبور أحقية شراء والتر بواليا بعد نهاية الموسم المقبل نظير دفع 2 مليون دولار، وهو ما يعد أفضل من القيمة التي تم شراء اللاعب بها من نادي الجونة في يناير الماضي، بعدما تم التعاقد مع المهاجم الكونغولي نظير 1.8 مليون دولار.

كما يحصل الأهلى على نسبة 15% من عائد بيع النادي التركي لوالتر بواليا حال تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب الكونغولي في نهاية الموسم الجديد، وقام ببيع المهاجم الكونغولى فى المستقبل ، كما وضع مسئولو النادي الأهلي بعض المزايا الإضافية في عقد إعارة بواليا إلى مالاتيا سبور التركي حال المشاركة في عدد معين من المباريات او إحراز عدد معين من الأهداف أو التتويج ببطولات مع الفريق التركي، لتحقي أعلى استفادة مالية من بيع خدماته بواليا.