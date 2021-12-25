شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الجولة الثامنة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي الزمالك، نظيره غزل المحلة ، في لقاء لا يخلو من المتعة والإثارة على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث نادي الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالبطولة المحلية رافضاً فقد المزيد من النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة التي يحملها عن الموسم الماضي، بينما يسعى المحلة لمواصلة عروضه القوية منذ بداية الموسم الجاري.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

غيابات الزمالك عن مباراة المحلة

وضم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك 21 لاعباً استعداداً للقاء المرتقب، وهم: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد، وفي خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويفتقد الزمالك لخدمات 4 لاعبين في مباراة غزل المحلة ، وعلى رأسهم لاعب الوسط طارق حامد، وذلك بداعي الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد المقاولون العرب، كما يغيب عمر السعيد أيضاً لعقوبة الإيقاف، ويستمر غياب الظهير الأيسر محمد عبدالشافي بسبب الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وكذلك سيغيب يوسف أوباما مجدداً عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد - محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح - إمام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري الجزيرى".

أخر مواجهة جمعت الفريقين

شهدت أخر مواجهة جمعت الزمالك وغزل المحلة بالدوري العام، فوزاً كبيراً للفريق الأبيض بثلاثية نظيفة على المحلة خلال الدور الثاني، بينما كان غزل المحلة قد حقق مفاجأة كبيرة في الدورالأول بدوري الموسم الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.