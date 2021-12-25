شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة التعاقد مع نجم الوداد المغربى في ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادى الاسماعيلى، عن أن ناديه تلقى عرضا من وكيل أعمال للتعاقد مع بدر جادارين مدافع فريق الوداد الرياضى المغربى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير المقبل ولكن اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات بالتشاور مع الأرجنتينى خوان براون المدير الفني للفريق رفضت الصفقة بسبب تواضع المستوى الفني والبدنى للاعب.

وكانت بعض التقارير المغربية كشفت أن إدارة الإسماعيلي قررت تقديم عرض رسمي لإدارة الوداد من أجل التعاقد مع بدر جادارين خلال الميركاتو الشتوي المقبل بعد إعجاب خوان براون بقدرات اللاعب الذى يعد خارج حسابات وليد الركراكى المدير الفني للوداد المغربى قبل أن يعلن مسئولو الاسماعيلى رفضهم الصفقة بشكل قاطع.

ومنح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى اللجنة الفنية الصلاحيات الكاملة للإشراف على فريق الكرة، وكذلك قطاع الناشئين ضمن خطة وجود عين ثاقبة تتدخل وقت اللزوم لتصحيح الأخطاء والتنسيق مع جهاز الكرة بالفريق الأول لإعادة هيبة الدراويش.

فى سياق آخر، قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المصرية تأجيل مباريات مسابقة الدورى اعتبارا من 27 ديسمبر الجارى وحتى يوم 6 فبراير المقبل طبقا للأجندة الدولية.

وبذلك يتم إرجاء مباراة الإسماعيلى أمام فيوتشر والتى كان مقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل فى ثامن جولات المسابقة.

جاء ذلك بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي للعبة “الكاف” بإنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون فى موعدها بداية من يوم 9 يناير القادم.