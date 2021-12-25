موسيماني يهنئ الجميع بالكريسماس: أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هنأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، المحتفلين بأعياد الميلاد المجيد، متمنياً للجميع سنة جديدة سعيدة.

وكتب موسيماني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتمنى لكم جميعاً عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة".

وأتم: "أتمنى أن تجلب روح عيد الميلاد الأمل والحب والسعادة لكم ولعائلتكم".

جدير بالذكر أن موسيماني نجح في قيادة النادي الأهلي للتتويج باللقب الثامن بكأس السوبر الأفريقي في تاريخه، قبل أيام بعد الفوز على الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.