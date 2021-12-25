مواعيد مباريات اليوم السبت.. مهمة لمصطفى محمد.. والزمالك في مواجهة المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستأنف منافسات بطولة دوري WE المصري من جديد، اليوم السبت، وذلك قبل توقفها لبدء معسكر منتخب مصر استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون مطلع يناير المقبل.

ويشهد اليوم السبت، إقامة 3 مباريات من بطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات 3 جولات مختلفة بالبطولة.

وتعرف مباريات السبت، مواجهة لجالاتا سراي التركي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد، أمام أنطاليا سبور في الساعة الثالثة مساءً.

ويمكنك التعرف على مباريات اليوم بالكامل.. والجداول والترتيب.. اضغط هنا

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري المصري

3:00.. إنبي وبيراميدز.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

5:30.. سموحة وطلائع الجيش.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 2

8:00.. الزمالك وغزل المحلة.. القناة الناقلة: اون تايم سبورتس 1

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري التركي

12:30.. قاسم باشا وألتاي أزمير.

3:00.. جالاتا سراي وانطاليا سبور.

6:00.. طرابزون سبور وإسطنبول باشاكشهر.

أبرز مواجهات اليوم في بطولة الدوري السعودي

2:40.. ضمك والباطن.

4:50.. الهلال والفتح.

4:55.. الفيحاء وأبها.