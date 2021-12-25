شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضيفاً ثقيلا على انبى باستاد بتروسبورت بالدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه انبى نظيره بيراميدز في تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بضرورة تصحيح مسار الفريق البترولى وإستعادة نغمة الانتصارات للتلخص من مراكز قاع الجدول ، في المقابل طالب إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بمواصلة العروض الطبية والحفاظ على سجلهم خالياً من الهزائم لملاحقة الاهلى المتصدر على قمة الدوري.