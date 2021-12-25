ما هي مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 25 ديسمبر/ كانون الأول 2021 عدة مباريات مهمة في الدوريات العربية في ظل توقف دوريات أوروبا بسبب أعياد الميلاد.



وتتضمن لقاءات السبت عدة مواجهات ساخنة في الدوريات السعودي والمصري والمغربي، في صراع المنافسة على القمة في المسابقات الثلاث.

يستضيف فريق ضمك نظيره الباطن في الجولة الـ14 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنطلق المباراة الساعة 3.40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 4.40 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC ومنصة شاهد الإلكترونية على الهواء مباشرة.

يستقبل الهلال حامل اللقب نظيره الفتح في الجولة الـ14 من الدوري السعودي أيضا، حيث تنطلق المباراة الساعة 5.50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.50 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة SSC 1 HD على الهواء مباشرة، بتعليق فهد العتيبي، بجانب منصة شاهد الإلكترونية.

يواجه فريق بيراميدز نظيره إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة في الدوري المصري، حيث ينطلق اللقاء الساعة 4.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.00 بتوقيت أبوظبي، 3.00 بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس على الهواء مباشرة.

يواصل الزمالك رحلته في تضييق الخناق على قمة الأهلي حين يلاقي غزل المحلة في الجولة الثامنة من الدوري المصري، حيث تنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1 على الهواء مباشرة.

يخوض فريق الوصل مباراة مهمة حين يلاقي عجمان في الجولة الـ11 من الدوري الإماراتي، حيث تنطلق المواجهة الساعة 4.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.00 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر شبكة قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يحل فريق خورفكان ضيفا على الجزيرة في الجولة الـ11 من الدوري الإماراتي، حيث ينطلق اللقاء الساعة 4.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 5.00 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر شبكة قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.

يصطدم فريق النصر بمواجهة قوية أمام العين في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإماراتي، مساء السبت، حيث تنطلق المباراة الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر شبكة قنوات دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية على الهواء مباشرة.