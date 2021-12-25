شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم الأسماء النهائية للمرشحين فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة، اليوم السبت، الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.
وأبلغ الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA بغلق باب الترشيح الإثنين الماضى، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل وذلك وفق المخطط الزمنى الذى وضعه الاتحاد المصرى واعتمده الاتحاد الدولى وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.
ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصرى اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر الحالي بإعلان الأسماء النهائية لجميع المرشحين بعد مراجعة أوراقهم وفق الشروط المنصوص عليها فى اللائحة، وإبلاغ الاتحاد الدولى بالإعلان النهائى للمرشحين في اليوم نفسه وفق طلب الاتحاد الدولي
فيما تضم القائمة الثانية لانتخابات اتحاد الكرة: محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسنى نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبى ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفى وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.