شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم الأسماء النهائية للمرشحين فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة، اليوم السبت، الأسماء النهائية للمرشحين للانتخابات المقبلة، بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.

وأبلغ الاتحاد المصرى لكرة القدم، الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA بغلق باب الترشيح الإثنين الماضى، لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد الجديد المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل وذلك وفق المخطط الزمنى الذى وضعه الاتحاد المصرى واعتمده الاتحاد الدولى وصولًا إلى انتخاب مجلس إدارة جديد.

ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصرى اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر الحالي بإعلان الأسماء النهائية لجميع المرشحين بعد مراجعة أوراقهم وفق الشروط المنصوص عليها فى اللائحة، وإبلاغ الاتحاد الدولى بالإعلان النهائى للمرشحين في اليوم نفسه وفق طلب الاتحاد الدولي

وتشهد انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها 5 يناير تواجد مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا لمراقبة انتخابات الجبلاية التي تشهد منافسة بين قائمتين، حيث تقدم حتى موعد الإغلاق قائمتان الأولى برئاسة جمال علام وخالد الدرندلى نائب رئيس والأعضاء والأعضاء محمد حلمى مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومى وعامر حسين ودينا الرفاعى، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.

فيما تضم القائمة الثانية لانتخابات اتحاد الكرة: محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسنى نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبى ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفى وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.