شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يخطر الأهلى بالموافقة على بيع والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الاهلى مسئولي ناديه بموافقته على بيع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق المعار لمالاتيا سبور التركى بشكل نهائي.

وكان مسئولي الاهلى قد استطلعوا رأي المدرب الجنوب أفريقى في مصير اللاعب في ظل وجود رغبة من ناديه التركى في تحويل الإعارة لبيع نهائي قبل أن يقرر موسيمانى اخطارهم بالموافقة في ظل رغبته في عدم عودة بواليا لصفوف المارد الأحمر لاسيما بعد نجاح الصفقات الجديدة في حجز أماكن بالتشكيلة الأساسية للأهلى.

ووضع مسئولو النادي الأهلي بندا يمنح مالاتيا سبور أحقية شراء والتر بواليا بعد نهاية الموسم المقبل نظير دفع 2 مليون دولار، وهو ما يعد أفضل من القيمة التي تم شراء اللاعب بها من نادي الجونة في يناير الماضي، بعدما تم التعاقد مع المهاجم الكونغولي نظير 1.8 مليون دولار.

كما يحصل الأهلى على نسبة 15% من عائد بيع النادي التركي لوالتر بواليا حال تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب الكونغولي في نهاية الموسم الجديد، وقام ببيع المهاجم الكونغولى فى المستقبل ، كما وضع مسئولو النادي الأهلي بعض المزايا الإضافية في عقد إعارة بواليا إلى مالاتيا سبور التركي حال المشاركة في عدد معين من المباريات او إحراز عدد معين من الأهداف أو التتويج ببطولات مع الفريق التركي، لتحقي أعلى استفادة مالية من بيع خدماته بواليا.