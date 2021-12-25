شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستدرج طلائع الجيش على استاد الاسكندرية بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سموحة نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندري بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه تسعة أهداف.

وطالب أحمد سامى المدير الفني لسموحة لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة وتحسين ترتيب الفريق السكندرى بحثاً عن المربع الذهبى فيما طالب أحمد عبد العزيز المدير الفني للطلائع لاعبيه بإستغلال المباراة المؤجلة لإيقاف نزيف النقاط للفريق وإستعادة نغمة الفوز بعد الخسارة في الجولة الأخيرة للمسابقة بثلاثية.