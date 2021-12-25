شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الأهلى ينتظمون فى مران الفريق اليوم استعداداً لفيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الاهلى الدوليين اليوم السبت فى مران المارد الاحمر بعدما منحهم الجهاز الفنى راحة بالامس من التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد بعد ‏مشاركتهم في كأس العرب، ثم مشاركتهم مع الفريق في كأس السوبر الإفريقي أمام ‏الرجاء المغربي والتي حسمها الأهلي بركلات الترجيح وإضافة البطولة الثامنة في تاريخه.‏

وكان الاهلى قد أعلن أن النادي تلقى فاكسا رسميا من الاتحادين التونسي ‏والمالي لاستدعاء الثنائي، علي معلول وأليو ديانج؛ للمشاركة مع منتخبي بلادهما استعدادًا ‏لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير ‏المقبلين.‏



وأدى الأهلي مرانه ظهر أمس على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني ثم تدريبات الكرة؛ ‏استعدادا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي ‏والسلام والمؤجلة ‏من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.‏

‏

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث ‏عن ‏مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي ‏والذي توج ‏به الاهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت ‏على ملعب أحمد ‏بن علي بقطر.‏