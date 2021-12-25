شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الأهلى ينتظمون فى مران الفريق اليوم استعداداً لفيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الاهلى الدوليين اليوم السبت فى مران المارد الاحمر بعدما منحهم الجهاز الفنى راحة بالامس من التدريبات للتخلص من حالة الإجهاد بعد مشاركتهم في كأس العرب، ثم مشاركتهم مع الفريق في كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي والتي حسمها الأهلي بركلات الترجيح وإضافة البطولة الثامنة في تاريخه.
وكان الاهلى قد أعلن أن النادي تلقى فاكسا رسميا من الاتحادين التونسي والمالي لاستدعاء الثنائي، علي معلول وأليو ديانج؛ للمشاركة مع منتخبي بلادهما استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.
وأدى الأهلي مرانه ظهر أمس على ملعب التتش واشتمل على جانب بدني ثم تدريبات الكرة؛ استعدادا لمباراة فيوتشر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة السابعة في بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات، ويبحث عن مواصلة انتصاراته في المسابقة أمام فيوتشر بعد إغلاق صفحة كأس السوبر الإفريقي والذي توج به الاهلي بالفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي بقطر.