الإسماعيلى يستعيد جهود محمد دسوقى بعد انتهاء إيقافه من لجنة المسابقات

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الاسماعيلى بقيادة الارجنتينى خوان براون جهود لاعبه محمد دسوقى فى مباراة فيوتشر المقبلة بعد انتهاء ايقافه حيث غاب اللاعب عن الدراويش فى مباراتى غزل المحلة وسموحة بعد ايقافه مباراتين بقرار من لجنة المسابقات بعد تعرضه للطرد فى مباراة المقاولون العرب التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة للمسابقة.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها الاربعاء المقبل فى الثامنة مساءاً على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد نقطتين بعدما لعب 7 مباريات تعادل فى مباراتين وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 12 هدف.

فى سياق أخر، عقدت اللجنة الفنية للإسماعيلى التى يترأسها حماده المصرى وتضم فى عضويتها كل محمود حسن وأشرف خضر اجتماعا مع لاعبى الفريق بشكل جماعى خلال المران.

كما عقدت اللجنة الفنية اجتماعات بشكل منفرد مع مجموعة لاعبين، فضلا عن عقد الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى “خوان براون” اجتماعا مع اللاعبين قبل إنطلاق المران.

استهدفت تلك الإجتماعات الشد من أزر اللاعبين والتأكيد على الثقة فى قدراتهم نحو الخروج من كبوة تراجع النتائج والعودة للمسار الصحيح وإسعاد الجماهير التى تزحف خلف الفريق فى كل مكان والمتعطشة لحصد الانتصارات.