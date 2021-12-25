شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام مدافع سيد البلد رجل مباراة الاتحاد السكندرى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد عبد السلام، مدافع فريق الاتحاد السكندرى، بلقب رجل مباراة الاتحاد والمصرى، التى انتهت بفوز زعيم الثغر، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء، الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وكتب حساب الاتحاد السكندرى، عبر حسابه على انستجرام: "رجل مباراة اليوم لاعبنا محمــد عبد السلام".





وفاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى، بهدف نظيف، سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة، التى جمعت الفريقين، مساء الجمعةن على إستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

بهذه النتيجة تجمد رصيد المصرى عند النقطة فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.