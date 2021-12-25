شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يعود لتدريبات الأهلى الجماعية بشكل تدريجى عقب التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

وأجرى صلاح محسن أشعة لقياس درجة تقدمه فى البرنامج العلاجي وجاءت نتيجتها مبشرة للغاية حيث أن حالة اللاعب فى تحسن مستمر، ويسير فى برنامجه بشكل مميز، وسوف يخضع لفحوصات مستمرة لحين تعافيه تمامًا من الإصابة.

القاهرة - سامية سيد - يعود صلاح محسن لاعب النادى الاهلى للتدريبات الجماعية للمارد الأحمر بشكل تدريجى بعدما واصل اللاعب برنامج العلاج الطبيعي الذى خضع له طوال الفترة الماضية للتعافى من إصابته فى العضلة الخلفية.

وتلاحق صلاح محسن الاصابات منذ تمديد تعاقده مع الاهلى حتى 2025 فلقد تعرض للإصابة بشرخ فى شظية القدم ثم مزق فى العضلة الخلفية ليبتعد عن مباريات المارد الاحمر منذ فترة طويلة.

وشارك صلاح محسن فى 69 مباراة بجميع البطولات مع الاهلى بإجمالى 2109 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 16 هدفاً وصنع هدفين ، وتوج مع المارد الاحمر ببطولتين دوري ممتاز وكأس مصر وكأس السوبر الافريقى والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين بالاضافة لبرونزية كأس العالم للأندية .

صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.

وأصبح صلاح محسن أغلى لاعب فى مصر، عبر التاريخ بعد اكمال اجراءات انتقاله إلى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه فى موسم 2018 ، قبل أن يعيره الاهلى لسموحة ويعيده مرة أخرى بعد تألقه

وأثبت صلاح محسن نجم الأهلى أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر، بعدما أصبح البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من الدكة الحمراء على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، بعدما سجل أهدافاً مؤثرة على رأسها هدفه فى شباك الزمالك بالدوري الممتاز.

صلاح محسن من اللاعبين الواعدين، وسيكون مستقبل الفريق الاحمر لصغر سنه خاصة أنه يمتلك السرعة والمهاراة، كما يمتلك القدرة على اللعب فى أكثر من مركز من مراكز الهجوم.