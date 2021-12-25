تقارير: خطاب رسمي من جالاتا سراي للزمالك بشأن مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر -

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، خطاباً رسمياً من نادي جالاتا سراي التركي، يؤكد تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق.

وكانت اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك، برئاسة عماد عبد العزيز، قد أعارت مصطفى محمد لنادي جالاتا سراي، لمدة موسم ونصف، مع وضع بند بأحقية النادي التركي في شرائه مقابل 4 ملايين دولار.

ونقل موقع "كوورة" عن مصدر بنادي الزمالك قوله إن مجلس إدارة القلعة البيضاء تلقى خطاباً رسمياً من جالاتا سراي يخطره بتفعيل بند الشراء، وفقاً للعقد المبرم بين الناديين.

وكان الزمالك قد حدد موعداً أقصاه نهاية ديسمبر الجاري، لإخطاره برغبة النادي التركي في تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، على أن يتم سداد المبلغ المستحق في يوليو 2022.

وفي وقت سابق، أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه القيمة المالية التي تم وضعها في عقد إعارة مصطفى، مؤكداً أن قيمة اللاعب التسويقية تقدر بـ10 ملايين يورو، رافضا تفعيل بند بيعه.