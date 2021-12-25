بين الأفضل والأسرع.. ساديو ماني يكشف عن رأيه في محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي، عن زميله بالفريق، المصري محمد صلاح، مؤكداً أن "الريدز" محظوظ بوجوده معهم.

وخلال حواره لبرنامج "Soccer AM"، قال ماني: "محمد صلاح؟.. هل يمكنكم إخباري عن اسم لاعب أفضل منه الآن؟ هو كل أسبوع يظهر أهميته على أرض الملعب، ولا يمكن الاختلاف في ذلك. إنه أفضل لاعب".

وأضاف النجم السنغالي: "صلاح يسجل دائماً لنا، ونحن محظوظون بوجوده في فريقنا".

وبسؤاله عن الأسرع بينهما، علّق ماني بابتسامة وقال: "في المسافات القصيرة أنا أسرع، والمسافات الطويلة أنا أسرع أيضاً".

وأشار إلى أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق هو أسرع لاعب في صفوف ليفربول، لكنه اعترف أيضاً أن أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون كان أسرع منه.

يشار إلى أن ماني وصلاح سينضمان في الأسبوع الأول من يناير المقبل، لمنتخبي السنغال ومصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي من المقرر أن تنطلق يوم 9 يناير في الكاميرون.