شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يكشف حكم مباراة الأهلى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن اسم الحكم الذي سيتولي إدارة مباراة الأهلي وفيوتشر المقرر لها غدًا الأحد في اطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وأكد عبد الفتاح خلال تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس وان، مع الإعلامي أحمد شوبير، إن محمد الحنفي سيتولي إدارة لقاء المارد الأحمر وفيوتشر في الدورى.

وكان عبد الفتاح انتقد تحليل بعض الحكام السابقين للحالات التحكيمية التي يدور حولها بعض الجدل حول في مباريات الدورى المصرى الممتاز، مشددًا علي ضرورة دراسة القانون قبل الظهور علي الشاشة لتحليل أداء الحكام.

وقال إنه مستعد لمناظرة علي الهواء مع بعض المحللين لإثبات خطئهم في تحليل العديد من الحالات التي تحمل جدل تحكيمي في الدورى.

وقال رئيس لجنة الحكام: "بنحترم الأخر لكن الاخر مبيحترمناش.. واحنا بنتعامل باحترام غير عادي ولازم الحكام يكونوا اكثر قسوة في العقوبات".

وأكد عبد الفتاح إنه سيتقدم باستقالته من رئاسة لجنة الحكام قبل ان يتولي مجلس إدارة جديد رئاسة اتحاد الكرة، حتي يمنحهم فرصة اختيار الاشخاص الذين يرغبون في العمل معهم، رافضًا الافصاح عن قراره في حالة ابداء المجلس الجديد استمراره في منصبه.

وعلق عصام عبد الفتاح علي حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي الذي توج به المارد الأحمر بعد الفوز بنتيجة 6 / 5 موضحًا إن الحكم كان ينقصه بعض الخبرات لإدارة مباراة بحجم السوبر الأفريقي، خاصة وإنه ساهم في أهدر وقتًا كثيرًا منذ بداية المباراة.