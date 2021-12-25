شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة السابعة عشر بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار الجولة السابعة عشر بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021/2022.

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الجزيرة مع سبورتنج و المعادى مع أكاديمية جمال القليوبي و الزهور مع هليوبوليس و أصحاب الجمال مع مدينة نصر ، وششت الأنعام مع الشمس و سموحة مع الترسانة و 6 أكتوبر مع إتحاد الشرطة و هليوليدو مع منوف الرياضى .

ومن المقرر أن تشهد الجولة الأولى مواجهة الأهلى لفريق سموحة والزمالك مع البنك الأهلى وسبورتنج مع طلائع الجيش.

أما الجولة الثانية فتشهد مواجهات بين كل من: سموحة مع الزمالك وطلائع الجيش مع البنك الأهلى وسموحة مع الأهلى.

وبدأ موسم الرجال فى سبتمبر الماضى بدورى المحترفين، حيث أعلن سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، مُسبقًا، عن نظام دورى المحترفين للموسم الجديد 2021 / 2022، مشيرًا إلىأنه يقام على 3 مراحل.