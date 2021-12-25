شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت 25 / 12 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 25 / 12 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة لقاءات تجمع إنبى مع بيراميدز على ستاد بتروسبورت وسموحة مع طلائع الجيش على ستاد الإسكندرية والزمالك مع غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة انبى مع بيراميدز

تقام مباراة انبى مع بيراميدز في تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة ولم يخسر وسجل لاعبيه 15 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

موعد مباراة سموحة مع طلائع الجيش

تقام مباراة سموحة وطلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق السكندري بعد الفوز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه عشرة أهداف فيما يحتل الطلائع المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في لقاء وحيد وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه تسعة أهداف.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى في مواجهة قوية للفريقين ، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل.

ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.