شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندى: مكسوف من عدم دعم الجمهور للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى إنه يشعر بالحزن من عدم دعم جمهور سيد البلد للفريق في مباريات الدورى رغم توفير كل سبل الراحة والتسهيلات لهم لمؤازرة الفريق.

أضاف مصيلحى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق:" مكسوف إن جمهور الاتحاد مش في ضهر فريقه وأريد أن أرى شحص يعطنى سببا لعدم تواجد الجمهور".

تابع رئيس نادى الاتحاد السكندرى :" وفرت كل شئ لجمهور الاتحاد لمؤازرة الفريق وفى النهاية لم يحضر سوى 80 فرد أمام المصرى هل يعقل أن يكون جمهور الفريق البورسعيدى أكثر مننا في الإسكندرية وجماهير المصرى تأتى من أخر الدنيا".

وواصل:" الجماهير المحبة لناديها تعلم ماذا أقدم لنادى الاتحاد السكندرى وبضحك من حديث جماهير السوشيال ميديا التي تدعى عدم تدعيمى للفريق بالصفقات المطلوبة وقمنا ببيع 3 لاعبين من الاتحاد السكندرى بـ11 مليون جنيه وتعاقدنا مع سعيدو فقط بـ9 مليون وفاتورة التجديد للاعبيى سيد البلد تخطت 25 ملين جنيه ".

أكد رئيس نادى الاتحاد السكندرى إنه لم يدخل في مفاوضات مع مسئولي الأهلى لضم ثنائى الفريق الأحمر محمود عبد المنعم "كهربا" وعمار حمدى في الانتقالات الشتوية القادمة.

وفاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.