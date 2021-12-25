شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع خطة مواجهة الأهلى والبحث عن الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، استعداداته داخل معسكره المغلق، لمواجهة النادي الأهلي، خلال المباراة المقرر إقامتها غداً الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، ومن المقرر أن يضع علي ماهر مدرب فيوتشر الخطة النهائية لمواجهة الأهلي حيث يسعى الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام إلى تجنب النتائج السلبية التي تعرض لها في أخر مواجهتين بالدوري.

ويحتل فريق فيوتشر المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري العام، بعدما حصد 7 نقاط من 6 جولات، حيث فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

وأكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، في تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه من الصعب أن يلحق محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق، بلقاء الأهلى وفيوتشر المقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب خضوع اللاعب للتأهيل فى الوقت الحالى من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبى.

ويرفض الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة علي ماهر، المجازفة باللاعب خاصة وأنه مازال يخضع للتدريبات التأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها فى وجه القدم.