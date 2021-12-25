شكرا لقرائتكم خبر عن 88 بطولة مع القلعة الحمراء.. عم حارث يحتفل بسوير إفريقيا: الأهلى دايما مفرحنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار نحو 39 عاما فى خدمة النادى الأهلى، شهد عم حارث، عامل غرف الملابس بالقلعة الحمراء، العديد من البطولات التى حصل عليها الأهلى خلال هذه الفترة، التى توجها بنحو 88 بطولة متنوعة ما بين بطولات محلية وقارية، كانت آخرها التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقى، على حساب الرجاء المغربى، للمرة الثانية على التوالى والثامنة فى تاريخ القلعة الحمراء.

ويعتبر عم حارث، النادى الأهلى هو مصدر الفرحة والفخر له، بالبطولات التى توج بها وعلى مدار 2268 بطولة، حيث نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له مع كأس السوبر، صحبها بتعليق: "الأهلى دايما مفرحنا".



عم حارث

وتوج النادى الأهلى بالسوبر الأفريقى بعد الفوز على الرجاء الرياضى المغربى، بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1، ليحصل الأهلى على بطولة كأس السوبر الإفريقى للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى، بعدما فاز باللقب فى الموسم الماضى على حساب نهضة بركان المغربى.

من ناحية أخرى، يعكف الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى ومعاونيه على مشاهدة عدد من مباريات فيوتشر الأخيرة بالدورى للتعرف على عناصر القوة والضعف فى صفوف الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز قبل ملاقاته الاحد المقبل بالجولة السابعة لمسابقة الدورى، وطريقته عند الاستحواذ على الكرة وفى الاختراقات والوصول إلى مرمى المنافسين، وكذلك الثغرات الموجودة فى صفوفه من أجل استغلالها فى المباراة القادمة، لتحقيق هدفه فى الفوز بنقاط المباراة الثلاث.