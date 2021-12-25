شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندى: لم نفاوض الأهلى لضم كهربا وشبانة أول صفقاتنا فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى إنه لم يدخل في مفاوضات مع مسئولي الأهلى لضم ثنائى الفريق الأحمر محمود عبد المنعم "كهربا" وعمار حمدى في الانتقالات الشتوية القادمة.

أضاف مصيلحى في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق:" محمود شبانة أولى صفقات الاتحاد السكندرى في يناير".

تابع رئيس الاتحاد السكندرى:" قمنا ببيع 3 لاعبين من الاتحاد السكندرى بـ11 مليون جنيه وتعاقدنا مع سعيدو فقط بـ9 مليون وفاتورة التجديد للاعبيى سيد البلد تخطت 25 ملين جنيه".

وفاز الاتحاد السكندرى على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف نظيف سجله مابولولو فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتجرع المصرى البورسعيدى أول هزيمة فى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد مرور 8 جولات بينما قفز الاتحاد السكندرى من المركز العاشر بترتيب جدول الدورى العام إلى المركز السادس.

احتسب طارق مجدى حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي في الدقيقة 39 بعد عرقلة محمد عنتر من المدافع مورو ساليفو، ثم ألغاها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

بهذه النتيجة تجمد رصيد المصرى عند النقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.